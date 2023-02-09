Газовый шантаж Путина провалился: Чехия подала в суд на "Газпром" и требует $45 млн

Чешская энергетическая компания ČEZ инициировала арбитраж против "Газпрома". От российского монополиста требуют более $45 млн за недопоставленный в Чехию газ. Россияне "перекрыли кран" после того, как Чехия отказалась платить им в рублях.

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Заявление о начале арбитражного разбирательства уже подано в соответствии с правилами Международной торговой палаты (ICC). Об этом официально сообщила пресс-служба ČEZ.

Речь идет о газе, который Чехия не получила в 2022 году, уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину и обострения газового шантажа со стороны Кремля. ČEZ оценивает ущерб, причиненных действиями российского газового монополиста, в 1 млрд чешских крон, что составляет $45,5 млн.

"Арбитраж проходит в Женеве и будет рассматриваться арбитражным трибуналом в составе трех членов", – добавили в компании. Контракт ČEZ на поставки газа от "Газпрома" завершился с 1 января 2023 года.

Ранее гендиректор генеральный директор ČEZ Даниэл Бенеш отмечал, что о переговорах с "Газпромом" "не может идти речи". По его словам, единственный способ добиться от российской компании возмещения – это суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин требовал, чтобы с 1 апреля 2022 года все европейские покупатели российского газа перешли на его оплату в рублях. Однако со многими странами ЕС шантаж не сработал.

В частности, Чехия в конце апреля заявила, что не собирается оплачивать российский газ в рублях. Чешские власти заявили, что это не только нарушает контракт с "Газпромом", но и идет вразрез с санкциями. После этого Россия перестала поставлять Чехии газ напрямую.

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