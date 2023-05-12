В Чехии оценили, когда могут начаться реальные переговоры насчет вступления Украины в ЕС

Президент Чехии Петр Павел дал прогноз относительно того, когда начнутся реальные переговоры насчет вступления Украины в Европейский Союз. По его мнению, это может произойти уже в конце этого года.

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Об этом Павел сказал в пятницу, 12 мая, в интервью Reuters. Он отметил, что Украина нуждается в поддержке партнеров на ее пути к членству в НАТО и ЕС.

По словам чешского лидера, вступление в каждое из этих объединений будет длительным и очень сложным процессом. Оно требует длительной подготовки и выполнения целого перечня критериев. Павел считает, что союзники должны помочь Украине в этом.

"Поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО должна быть нашей долгосрочной целью", – сказал он.

Павел добавил, что начало переговоров насчет членства Украины в ЕС обеспечит плацдарм для более тесного сотрудничества, будет способствовать послевоенному восстановлению нашей страны и ускорит ее приближение к стандартам ЕС.

"Когда речь идет о НАТО...чем экономически стабильнее Украина, тем больше шансов, что она раньше будет готова ко вступлению в НАТО", – отметил политик.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла высказался за скорейшее вступление Украины в ЕС. Он заверил, что видит Украину исключительно в составе Евросоюза и всеми ресурсами будет способствовать реализации этого видения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Владимир Зеленский сообщил, что одобрил комплексный стратегический план реформирования системы правопорядка Украины. Речь идет обо всех правоохранительных органах и прокуратуре.

– Президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что находит убедительными цикл реформ, которые проводит Украина на пути к Евросоюзу. Международные партнеры готовы всячески способствовать тому, чтобы наша страна быстрее достигла этой цели.

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