В Европарламенте заверили, что усиливают поддержку Украины на пути в ЕС

Президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что находит убедительными цикл реформ, которые проводит Украина на пути в Евросоюз. Международные партнеры готовы всячески содействовать тому, чтобы наша страна скорей достигла этой цели.

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Об этом политик написала у себя в Twitter. Уже на прошедшей рабочей неделе европейские ведомства усилили свое сотрудничество на предмет включения украинского государства в свой полноценный состав.

"Наша поддержка Украины набирает обороты. На этой неделе Европарламент и Верховная Рада Украины ужесточили сотрудничество для обеспечения будущего Украины в нашей европейской семье", – подчеркнула Мецола.

Она поблагодарила верховное руководство нашей страны в лице президента Владимира Зеленского, главы правительства Дениса Шмыгаля и спикера парламента Руслана Стефанчука. Ключевым обращением к ним было признание их преданности реформам.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанский лидер Серджо Маттарелло заявил, что видит Украину исключительно в составе Евросоюза и всеми ресурсами будет способствовать реализации этого видения.

Однако не только руководители государств Евросоюза поддерживают присоединение Украины. В подавляющем большинстве эта инициатива симпатична обычным гражданам ЕС.