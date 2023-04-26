'В кратчайшие сроки': президент Италии высказался за скорейшее вступление Украины в ЕС

26 апреля на Квиринале в Риме прошла встреча украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля и итальянского президента Серджо Маттареллы. Последний заверил, что видит Украину исключительно в составе Евросоюза и всеми ресурсами будет способствовать реализации этого видения.

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Об этом сообщает агентство ANSA. Лидеры государств обсудили ключевые вопросы сотрудничества, Рим подчеркнул свою поддержку украинскому руководству и нации.

"По моему твердому убеждению, Украина вступит в Европейский Союз в кратчайшие сроки, и мы ценим приверженность ее правительства пути реформ, предпринятых для соблюдения параметров, которые я подтверждаю. С нашей стороны вы можете рассчитывать на любую помощь, которая необходима для достижения демократических целей своей страны", – указал глава державы.

Маттарелла также отметил, что значение сегодняшней борьбы Украины за свой суверенитет крайне важно для всего цивилизованного мира. Вместе со Шмыгалем он поднял вопросы ядерной безопасности, реконструкции и мирных переговоров с Москвой, когда это будет возможным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет ЕС одобрил предложение сделать Украину частью роуминговой зоны Европейского Союза. Таким образом, в Европе дали зеленый свет введению бесплатного мобильного роуминга для наших граждан.

А новым послом Европейского Союза в Украине станет представительница Словакии Катарина Матернова. Это назначение может стать ключом к продвижению европейских интересов в нашем государстве и, вероятно, символизирует поддержку усилий нашего государства по присоединению к ЕС.

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