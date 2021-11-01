В Чехии оборвалась канатная дорога, есть погибший

В воскресенье, 31 октября, в Чехии оборвалась и упала канатная дорога. В результате происшествия погиб один человек.

По предварительной информации, жертвой стал местный туристический гид. Он был единственным пассажиром в этой кабине, сообщает ВВС.

В кабине, которая направлялась в противоположном направлении в момент ЧП, находилось 14 человек. Их освободили спасатели, никто не пострадал.

Причина трагедии пока неизвестна, правоохранители начали расследование. Отметим, что канатный маршрут к горе Ештед высотой 1 012 метров вблизи города Либерец использует две кабинки, каждая из которых управляется сотрудником вручную. В прошлом году канатной дорогой воспользовались более 210 тысяч человек.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве планируют начать реализацию проекта строительства канатной дороги. Старт возможен уже в 2021 году.