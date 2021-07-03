В Чехии на съемках фильма подорвались люди: одному провели ампутацию

В столице Чехии Праге во время съемок остросюжетного фильма прогремел взрыв. В результате происшествия серьезно пострадали три члена съемочной группы.

Как сообщает "Чешское радио", взорвались декорации на съемочной площадке. Раненых госпитализировали.

Предварительно установлено, что ЧП случилось из-за невнимательности участников съемок. Взорвалось химическое вещество в одном из элементов декорации, поскольку его не осмотрели как следует.

Одному из пострадавших ампутировали ноги. Официальных данных от полиции пока не было.

Ранее в Румынии произошел взрыв на крупном нефтеперерабатывающем заводе Petromidia. Тогда несколько человек также пострадали, а работа предприятия была остановлена.

Также, в июне в лондонском метро прогремел взрыв, после которого начался пожар. Пострадали шесть человек, среди которых полицейский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове гранатой взорвали пятерых человек. Момент происшествия удалось заснять на видео.