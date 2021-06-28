В метро Лондона прогремел масштабный взрыв: начался пожар. Фото и видео ЧП

В понедельник, 28 июня, в Лондоне прогремел мощный взрыв в станции метро Elephant and Castle. На данный момент около 70 пожарных борются с огнем.

Об этом сообщает издание BBC. Пожар начался на одной из железнодорожных арок (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как произошел взрыв и огромный огненный шар окутал место. Люди, который находились там в момент происшествия, стали убегать оттуда.

Местных жителей предупредили, чтобы они закрыли окна и двери в своих домах, а также сейчас остановили движение всех поездов в этом районе.

Видео дня

На данный момент информация о пострадавших уточняется. Также выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в лондонском метро прогремел взрыв в одном из поездов, находившихся рядом со станцией "Тауэр Хилл". По сообщениям очевидцев, источником взрыва стало зарядное устройство мобильного телефона.