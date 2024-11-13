В Бундестаг внесли представление на запрет пророссийской партии 'Альтернатива для Германии': что происходит

В среду, 13 ноября, в ФРГ депутаты Бундестага внесли представление на запрет пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Подписали заявку 113 депутатов от разных фракций.

Об этом сообщил германский канал ZDF. Канал ссылается на информацию депутата от Христианско-демократического союза (ХДС) Марко Вандервица, инициировавшего это представление.

Накануне Вандервиц призвал депутатов не затягивать с голосованием о запрете AfD, поскольку приближаются выборы в парламент. Поэтому следует подать заявку и проголосовать за ней в течение этого законодательного периода, чтобы Федеральный конституционный суд мог затем возбудить рассмотрение судебного дела против пророссийской ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Однако, как отмечает издание, пока неясно, будет ли это представление включено в повестку дня и когда состоится голосование.

Что происходит

Депутаты Бундестага хотят подать в суд иск о признании партии "Альтернатива для Германии" неконституционной и запретить ее.

Видео дня

Немецкие парламентарии обвиняют AfD в нарушении принципов "человеческого достоинства и демократического порядка", в частности, из-за заявлений ее лидеров относительно мигрантов, мусульман и сексуальных меньшинств.

"Альтернатива для Германии" – ультраправая популистская партия, основанная в 2013 году, выступающая против евроинтеграции, миграции и политики открытых границ, часто критикует ислам и защищает традиционные ценности. Лидеры политсилы неоднократно высказывали пророссийскую и антиукраинскую позицию, посещали временно оккупированный Крым, а также выступали против помощи Украине.

Разпад коалиции в Германии может сыграть на руку AfD и усилить ее позиции.

Напомним, политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил график досрочных выборов парламента, который согласовали основные партии, представленные в Бундестаге. Согласно ему 16 декабря состоится голосование по вотуму доверия канцлеру Олафу Шольцу. В случае его проигрыша, выборы в парламент ФРГ состоятся 23 февраля 2025 года.

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