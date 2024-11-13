Штайнмайер дал 'зеленый свет': в Германии определились с датой новых выборов в парламент

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил график досрочных выборов парламента, который ранее согласовали основные партии, представленные в Бундестаге. Согласно ему, выборы в парламент ФРГ должны состояться в конце февраля 2025 года.

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Об этом сообщил офис президента Германии. Штайнмайер назвал "реалистической датой" проведение голосования 23 февраля.

Президент ФРГ также приветствовал тот факт, что парламентские группы согласовали 16 декабря датой голосования по вотуму доверия канцлеру Олафу Шольцу.

Штайнмайер дал понять, что если Бундестаг огласит недоверие канцлеру, он быстро примет решение о роспуске парламента. А предварительно проведет переговоры с главами всех партий, представленных в Бундестаге.

Штайнмайер также призвал все центристские демократические фракции ответственно и конструктивно обсудить, какие законодательные акты еще могут быть приняты в течение этого законодательного периода, чтобы обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность Германии и международную надежность на этом переходном этапе.

Глава государства 12 ноября встретился с лидерами парламентских фракций социал-демократов, "Зеленых", либералов, а также консерваторов во дворце Бельвю. До этого политики согласовали график, согласно которому канцлер должен обратиться в Бундестаг с просьбой о вотуме доверия 16 декабря, чтобы открыть путь к новым выборам. Ранее Шольц настаивал на том, что сделает это 15 января.

Напомним, политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству.

После увольнения Линднера и ухода министров от его Свободной демократической партии из правительства кабинет Шольца потерял поддержку большинства в парламенте.

Канцлер выразил надежду, что его правительство меньшинства сможет продолжить работу, а необходимые законопроекты удастся принимать при поддержке ХДС/ХСС.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября Олаф Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. Канцлер инициировал вотум доверия своему правительству и подчеркнул, что вопрос о досрочных выборах будет решать Бундестаг.

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