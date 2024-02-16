В Будапеште собрался многотысячный митинг недовольных политикой Орбана: что происходит. Фото, видео

В Будапеште десятки тысяч венгров вышли на протест из-за реакции власти на "педофильский скандал". Митингующие собрались на площади Героев, после чего взяли в осаду штаб-квартиру правящей партии "Фидес".

Как сообщают местные издания, люди выступили за "защиту жертв, прозрачность, человеческую порядочность и честный социальный диалог с властью". Оппозиционные партии выдвинули свое предложение: премьер страны Виктор Орбан должен уйти в отставку.

Митингующие назвали правительство Орбана "главой государства-монстра, где мафия милосердия отпускает на свободу помощников педофилов". Имеется в виду скандал, из-за которого президентка Венгрии ушла в отставку.

По дороге от площади Героев к штаб-квартире партии Орбана людям перекрыли путь правоохранители. Но после того, как митингующие вспомнили мать министра внутренних дел Шандора Пинера (на видео ниже – если цензурно, ее назвали проституткой), колонну пустили дальше.

На площадь Героев вышло более 50 тысяч человек. Между прочим, рядом находится посольство страны-агрессора России. И здесь тоже проходит митинг. Правда, в демонстрации памяти лидера российской оппозиции Алексея Навального принимает участие гораздо меньше людей, всего до сотни. На этом митинге в смерти оппозиционера обвиняют президента РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за скандала с помилованием экс-замдиректора детского дома, осужденного по делу о педофилии. Депутатский мандат также сложила одна депутатка от партии "Фидес". Таким образом, чтобы сохранить власть, Орбан пожертвовал двумя ближайшими соратниками.

Каталин Новак вступила в должность главы государства в мае 2022 года и стала первой женщиной-президентом в истории страны. Известно, что она была более благосклонна к Украине, чем нынешнее правительство страны.

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