Чтобы сохранить власть, пожертвовал двумя ближайшими соратниками: как Орбан пытается отмежеваться от громкого скандала в Венгрии

Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за скандала с помилованием экс-заместителя директора детского дома, осужденного по делу о педофилии. Депутатский мандат также сложила депутат от политической силы премьера Венгрии Виктора Орбана, которая на момент принятия решения о помиловании возглавляла венгерское министерство юстиции и подписала соответствующий приказ.

Оба политика, утверждает POLITICO, лишились должностей не без влияния Орбана. Издание уверяет, что своими соратницами пророссийски многолетний глава венгерского правительства пожертвовал, чтобы отмежеваться от скандала и сохранить электоральную поддержку своей партии.

"Глава правительства Венгрии Виктор Орбан пожертвовал не одним, а двумя своими высокопоставленными соратницами на выходных, чтобы убедиться, что его партия "Фидес" сможет выйти сухой из нравственного скандала (речь идет о решении Новак помиловать заместителя директора детдома, прикрывавшего совершившего сексуальное преступника. – Ред.) Минимум 1000 протестующих собрались возле официальной резиденции президента Каталин Новак в пятницу, требуя ее отставки", – пишет издание.

Еще одним человеком, испытавшим на себе последствия скандала, стала венгерская депутат Юдит Варга. Она должна была возглавить список орбановской партии "Фидес" на выборах в Европарламент в июне – однако вынуждена была сложить мандат, потому что именно ее подпись стояла на скандальном приказе о помиловании. В тот момент Варга возглавляла министерство юстиции Венгрии.

В POLITICO утверждают, что среди значительного процента венгров бытует убеждение, что президент Новак была марионеткой при многолетнем руководителе венгерского правительства, который де-факто руководит страной.

Поэтому, как опытный политик, Орбан, пишет издание, почувствовал для себя угрозу еще в начале уходящей недели. 9 февраля он попытался действовать на опережение – и предложил внести в конституцию Венгрии поправку, которая сделала бы невозможным помилование президентом осужденных за преступления против детей.

Однако погасить общественное возмущение резонансным помилованием это уже не помогло. На улицы Будапешта вышли сотни венгров. Они прошли маршем по Цепному мосту и, добравшись до резиденции президента, забросали здание плюшевыми мишками. Эти игрушки символизируют любовь к детям, ставшим жертвами насилия.

"Той ночью Орбан принял решение. Новак прервала свой визит в Катар и вылетела обратно в Будапешт, подав в отставку на следующий день вместе с Варгой. Варга ушла из парламента – и из своей лидерской роли на европейских выборах – всего за четыре месяца до голосования в ЕС , после которого Орбан потенциально может оказать большее влияние на европейские дела, если ультраправые партии добьются успеха. Способ, которым были убраны преданные Орбану люди, безжалостен – даже по меркам ближайших к нему людей", – отмечают журналисты.

В POLITICO уверены: добившись отставок Новак и Варги, Орбан рассчитывает "купировать" долгосрочный ущерб себе и своей партии путем такого краткосрочного шока.

"Орбан дает и забирает такую должность. Он жертвует кем угодно, чтобы сохранить свою власть", – процитировало издание слова оппозиционной депутата, вице-президента партии "Демократическая коалиция" Аньес Вадаи.

Впрочем, добавляет POLITICO, для "Фидес" другого выхода не было. Решение Новак о помиловании было признано слишком вредным для партии, чьи нападки на ЛГБТ-сообщество основываются на так называемых "семейных ценностях".

"Орбан не действовал бы так быстро, если бы избиратели "Фидес" не были настолько возмущены президентским помилованием, о чем Орбан, очевидно, узнал из внутренних опросов", – сказал POLITICO базирующийся в Будапеште западный дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, о том, что президент Венгрии Каталин Новак объявила об отставке, стало известно накануне, 10 февраля. Такое решение она приняла после скандала, связанного с помилованием, которое глава государства предоставила осужденному мужчине.

В апреле прошлого года Новак помиловала мужчину, который был осужден как соучастник по делу о сексуальном насилии в детском доме. Речь идет о заместителе директора детского дома. Мужчина был осужден за то, что он заставил нескольких воспитанников заведения отказаться от своих показаний против директора – последнего осудили за педофилию.

Новак в обращении к венгерскому народу извинилась за свое "великодушное решение". Новый президент государства должен быть избран парламентом Венгрии в течение 30 дней.