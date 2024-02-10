Президент Венгрии Каталин Новак объявила об отставке: что случилось

Президент Венгрии Каталин Новак 10 февраля 2024 года объявила о своей отставке с должности. Такое решение она приняла после скандала, связанного с помилованием, которое глава государства предоставила осужденному мужчине.

Об отставке Новак сообщила в обращении к народу. Также президент извинилась за свое "великодушное решение" о помиловании.

"Я приняла великодушное решение, которое вызвало у многих людей беспокойство. Я была неправа: мое решение о помиловании могло вызывать сомнение в нулевой толерантности к педофилии, тогда как здесь сомнений нет и быть не может", - сказала Новак.

В извинении президент уточнила, что слагает с себя полномочия уже сегодня.

Таким образом, у парламента Венгрии есть всего 30 дней для избрания нового президента.

Что предшествовало

В апреле прошлого года Новак помиловал мужчину, который был осужден как соучастник по делу о сексуальном насилии в детском доме. Речь идет о заместителе директора детского дома. Мужчина был осужден за то, что он заставил нескольких воспитанников заведения отказаться от своих показаний против директора – последнего осудили за педофилию.

9 февраля, в Будапеште прошла акция протеста, в которой приняли участие по меньшей мере 1 тыс. человек. Протестующие потребовали отставки президента.

Каталин Новак вступила в должность главы государства в мае 2022 года и стала первой женщиной-президентом в истории страны. Известно, что она более благосклонна к Украине, чем нынешнее правительство страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия начала еще одну правовую процедуру против Венгрии – на этот раз из-за принятия страной новых законов, противоречащих законодательству Европейского Союза. Речь идет о законах в области верховенства права, соблюдении фундаментальных свобод и норм демократии.

Ранее венгерскому премьеру Виктору Орбану на саммите ЕС пригрозили лишением Венгрии права голоса.

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