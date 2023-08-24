Президент Венгрии давит на Орбана для перезагрузки отношений с Украиной – Bloomberg

Президент Венгрии Каталин Новак положительно оценила свою встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве, которая прошла накануне. Она убеждена, что обоим государствам, как ближайшим соседям, стоит сотрудничать напрямую и вести совместную работу в интересах, как украинцев, так и венгров.

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Об этом она написала у себя в Twitter. Она целиком поддерживает инициативу Крымской платформы для возвращения полуострова под контроль Украины и готова целиком этому способствовать.

"Венгрия присоединяется к переговорам по формуле мира, инициированным президентом Зеленским. Мы сотрудничаем в первую очередь для детей, которые пострадали от военной агрессии. Вместе мы пытаемся как можно скорее добиться прогресса в отношении прав меньшинств, закарпатских венгров", – обозначила приоритеты Новак.

Также, как отмечает издание Politico, президентка не готова мириться с пророссийским вектором премьер-министра Виктора Орбана. Она пытается оказывать на него давление, чтобы изменить позицию, превратившую Венгрию в государство-изгой в Европейском Союзе.

К сожалению, хоть Новак и является главой Венгрии, а также верховной главнокомандующей регулярными войсками, но ее роль в государстве – церемониальная. Венгрия – парламентская республика, поэтому президент не имеет большого влияния на внешние политические процессы.

Напомним, в июне этого года Новак выразила мнение о необходимости международного вмешательства для предотвращения реализации военных целей России в Украине. Однако, она выступает против оказания военной помощи Киеву со стороны Будапешта и считает санкции неэффективным инструментом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе украинского президента обозначили, что Орбан своими заявлениями унижает европейские ценности и распространяет российские пропагандистские мифы. Премьер-министру Венгрии необходимо признать полную суверенность и субъектность Украины как государства.

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