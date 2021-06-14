Байден прибыл в Брюссель на саммит НАТО: названы ключевые темы переговоров

Президент США Джо Байден прибыл в Брюссель на 31-й саммит Организации Североатлантического договора (НАТО). Он состоится в понедельник, 14 июня.

Он намерен подтвердить приверженность США трансатлантической безопасности и коллективной обороне, поскольку лидеры НАТО обсуждают, как противостоять будущим угрозам и "эффективное разделение бремени", сообщает пресс-служба Белого дома и CNN.

Также ожидается, что на саммите Байден встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Кроме того, пресс-служба Белого дома назвала ключевые темы переговоров. Так, на саммите пересмотрят стратегическую концепцию НАТО, одобрят новую политику киберзащиты, поговорят о сохранении технологического преимущества, борьбе с изменением климата. Кроме того, в Брюсселе обсудят инвестирование в НАТО и другие темы.

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"Во время саммита президент подтвердит прочную трансатлантическую связь через НАТО и подчеркнет твердую приверженность Соединенных Штатов статье пятой: нападение на одного – это нападение на всех, и на него будет дан коллективный ответ", – говорится на сайте президента США.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Джо Байден во время встречи намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным кибератаки, агрессию РФ в отношении Украины, а также нарушения прав человека и вмешательство в выборы. В Соединенных Штатах хотят показать, что "Байден передал Путину жесткий сигнал".