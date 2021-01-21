В Британии – рекорд смертности от COVID-19: винят новый штамм коронавируса

Состоянием на четверг, 21 января, в Великобритании зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 – 1820 человек. Всего за сутки в стране коронавирусом заразилось – 38 905.

Как сообщает Daily Mail, уже второй день подряд в Британии фиксируется рекорд по смертям. Днем ранее от вируса скончались 1610 пациентов. По данным британского Минздрава, только в 2021 году уже зарегистрировано около 20 тысяч смертельных случаев из-за COVID-19. Всего умерло более 93 тысяч британцев.

Премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что "будет больше" смертей от коронавируса после того, как Великобритания второй день подряд зафиксировала самый смертоносный день с начала пандемии.

"Эти цифры ужасают, и, конечно, мы думаем о страданиях, которые каждая из этих смертей приносит их семьям и их друзьям… Я должен вам сказать будет еще больше (смертей – Ред.), потому что то, что мы видим, является результатом волны нового варианта (коронавируса – Ред.), которую мы видели незадолго до Рождества или около того", – сказал чиновник.

Джонсон акцентировал, что просвет в борьбе с болезнью появится только после вакцинации.

"Мы идем максимально быстро, и это буквально гонка со временем, гонка за защиту пожилых и уязвимых в контексте того, что все еще остается очень жесткая пандемия", – сообщил премьер.

Также Джонсон добавил, что вакцинация "идет по плану", чтобы достичь целевого показателя на середину февраля – 14 миллионов привитых. Однако он указал на некоторые задержки из-за "ограничения поставок" со стороны компаний Pfizer и AstraZeneca.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании каждый восьмой госпитализированный пациент с COVID-19 умирает в течение 140 дней.