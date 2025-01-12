В Великобритании 11 января был задержан бывший заместитель министра обороны, член Лейбористской партии Айвор Кеплин. Ему инкриминируют "сексуальное общение с ребенком".

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Арест политика стал результатом операции "онлайн-охотников" на педофилов, он попал на прямую трансляцию в соцсетях. Об этом сообщают британские издания, в том числе Mirror, Daily Mail и The Spectator.

"Спецоперация онлайн-охотников на педофилов привела к аресту экс-депутата по подозрению в сексуальных преступлениях над детьми. Бывший министр обороны от Лейбористской партии Айвор Кеплин был членом парламента с 1997 по 2005 год и был арестован в субботу (11 января. – Ред.) в Брайтоне. На видео, распространенных в социальных сетях, видно, как 66-летнему мужчине в алой шляпе и одежде с черным верхом одевали наручники двое полицейских", – отмечает Mirror.

В полиции личность задержанного не раскрывают, однако факт ареста подозреваемого в "сексуальном общении с ребенком" и расследование возможного преступления подтвердили.

"Нам известно о кадрах, распространяемых в социальных сетях, на которых виден мужчина, которого в Брайтоне задержали по подозрению в сексуальном общении с ребенком. Офицеры могут подтвердить, что местный 66-летний мужчина был арестован в субботу 11 января и сейчас находится под стражей. Продолжается расследование", – отметил представитель полиции Восточного Суссекса.

Так называемые "охотники на педофилов", операция которых и стала причиной задержания мужчины, транслировали все происходящее в прямом эфире. На стрим попало и само задержание, продолжавшееся около 30 минут. Видео стремительно распространилось в соцсетях и набрало десятки тысяч просмотров и тысячи комментариев.

"Лидер группы ("охотников на педофилов". – Ред.), Дин Роуленд, утверждал, что бывший министр на станции Хоув ожидал встречи с 15-летним ребенком – то, что господин Кеплин несколько раз отрицал на видео", – отмечает Daily Mail.

От имени 15-летнего ребенка с Каплиным, как сообщается, якобы договорились встретиться сами "борцы с педофилами".

На следующий день после задержания полиция, по данным издания, обыскала помещение задержанного политика – "двухкомнатную квартиру Айвора Кеплина стоимостью 350 000 фунтов стерлингов в Хоуве, Восточный Суссекс".

"Соседи описали, как на протяжении нескольких часов наблюдали возле дома несколько автомобилей и фургонов. Sun: "Прибыло большое количество полицейских, и офицер очень четко руководил и давал указания", – пишет Daily Mail.

Тем временем The Spectator акцентирует внимание на том, что меньше недели назад Кеплин в комментарии GB News подверг критике выпады американского миллиардера Илона Маска в сети Х в адрес премьера Великобритании Кира Стармера.

"Кеплин заявил, что такие твиты "неприемлемы" и "было бы еще более неприемлемым, если бы он стал серьезным и высокопоставленным членом администрации Трампа", – пишет издание.

В то же время обозреватель The Spectator добавляет, что арестованный политик свою причастность к сексуальным преступлениям против детей категорически отрицает. Задержали Кеплина, добавляет издание, "через несколько месяцев после того, как его исключили из партии из-за неразглашенных "серьезных обвинений", которые он отрицает".

Напомним, на днях в Венесуэле заявили об аресте группы иностранных "наемников". Некоторые из них якобы "засветились" в Украине.

Местный диктатор Николас Мадуро заявил, что семеро задержанных якобы планировали "теракты" в преддверии его инаугурации, назначенной на 10 января. Он также утверждал, что два "важных" члена группы прибыли из США, двое - из Колумбии, трое – "с войны в Украине".

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