В Бразилии от COVID-19 умерли более 4 тысяч за сутки

Карина Бондаренко Мир 08:55, 7.04.2021 Обновлено: 09:05, 7.04.2021

В Бразилии 6 апреля от коронавируса умерли 4 211 человек, что стало рекордом с начала пандемии и наибольшим показателем в мире за сутки.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers. Всплеск смертей и рост заражений в стране связывают с новыми штаммами COVID-19, пишет ВВС.

Издание отмечает, что больницы в Бразилии переполнены, люди умирают в ожидании лечения в некоторых городах, а система здравоохранения во многих областях находится на грани коллапса.

Общее число погибших в стране достигло 337 тыс., уступая только США с 570 тыс.

Смертность от коронавируса в мире на 7 апреля.
Worldometers

При этом президент Жаир Болсонару продолжает выступать против любых мер изоляции, направленных на сдерживание вспышки. Он утверждает, что ущерб экономике будет хуже, чем последствия самого вируса, и попытался отменить некоторые ограничения, введенные местными властями в судах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине зафиксировали больше всего новых случаев заражения коронавирусом, а также смертей от COVID-19 среди стран Европы. Так, страна стала эпицентром распространения коронавируса в Европе.

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