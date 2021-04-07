У Бразилії від COVID-19 померли понад 4 тисяч за добу

У Бразилії 6 квітня від коронавірусу померли 4211 осіб, що стало рекордом із початку пандемії і найбільшим показником у світі за добу.

Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers. Сплеск смертей і зростання заражень у країні пов'язують із новими штамами COVID-19, пише ВВС.

Видання зазначає, що лікарні в Бразилії переповнені, люди вмирають в очікуванні лікування в деяких містах, а система охорони здоров'я в багатьох областях перебуває на межі колапсу.

Загальна кількість загиблих у країні досягла 337 тисяч, поступаючись тільки США – 570 тисяч.

Смертність від коронавірусу в світі на 7 квітня. Worldometers

Водночас президент Жаір Болсонару продовжує виступати проти будь-яких заходів ізоляції, спрямованих на стримування спалаху. Він стверджує, що збиток економіці буде гіршим, ніж наслідки самого вірусу, і спробував скасувати деякі обмеження, накладені місцевою владою в судах.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні зафіксували найбільше нових випадків зараження коронавірусом, а також смертей від COVID-19 серед країн Європи. Так, країна стала епіцентром поширення коронавірусу в Європі.