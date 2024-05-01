В Бразилии мощные ливни вызвали наводнение, вода смывает все на своем пути: есть погибшие и пропавшие без вести. Видео

Юг бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул накрыли проливные дожди. В результате свирепства стихии, 5 человек погибли и 18 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщило издание Al Arabia. Отмечается, что непогода повлияла на 77 муниципалитетов по всему штату: почти 100 человек были вынуждены эвакуироваться со своих домов, а еще 200 переехали в приюты.

"Федеральное правительство присоединится к усилиям правительства штата и муниципалитетов, чтобы пережить это тяжелое время, которое является результатом изменения климата, влияющего на планету", – написал президент страны Луис Инасио Лула да Силва в соцсети X.

Правительство опубликовало заявление с предупреждением, что в ближайшие часы ожидается дальнейшее повышение количества осадков и уровня воды в реках.

Напомним, ранее в Китае из-за продолжительных дождей, вызвавших масштабные наводнения, в провинции Гуандун было эвакуировано 110 000 человек. В результате стихии, по сообщению государственных СМИ, четыре человека погибли, а еще 10 пропали без вести. Из видеоматериалов из региона видно, что большие площади земли затоплены, а спасатели транспортируют людей на шлюпках через достигающую пояса воду.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным росСМИ, Россия продолжает идти под воду из-за паводков, в частности, непростая ситуация в Тюменской области. Там подтопило Аббатский район, в селе Абатское и еще в нескольких населенных пунктах объявили экстренную эвакуацию.

– В Индонезии 21 человек погиб и еще 6 пропали без вести после того, как несколько дней проливных дождей повлекли за собой внезапные наводнения и оползни на острове Суматра. Более 80 000 человек бежали во временные правительственные приюты, а более 20 000 домов были затоплены до самой крыши.

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