Наводнение в Индонезии унесло жизни уже 21 человека, более 80 тысяч человек эвакуировали. Фото

В Индонезии продолжает расти количество погибших после того, как несколько дней проливных дождей повлекли за собой внезапные наводнения и оползни на острове Суматра. В настоящее время найдены мертвыми уже 21 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести.

О последствиях природных катаклизмов на острове сообщило издание DW. Отмечается, что город Паданг, являющийся столицей Западной Суматры, еще с 7 марта затоплен наводнением, а в районе Пессисира Селатан на юге массы грязи, камней и вырванных с корнями деревьев сошли с гор и прорвались через села.

"По состоянию на воскресенье, 10 марта, 21 человек был найден мертвым и шестеро считаются пропавшими без вести", – сообщил сотрудник агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий на Западной Суматре Фаджар Сукма.

Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что более 80 000 человек сбежали во временные правительственные приюты, а более 20 тысяч домов были затоплены до самой крыши. Спасательные работы продолжаются.

Представитель регионального управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Дони Юсрисал сообщил, что оказание помощи погибшим и пропавшим без вести было затруднено отключением электроэнергии и заблокированными дорогами, покрытыми густым болотом и обломками.

На ближайшие дни прогнозируется еще больше дождей, и власти предупреждают о дальнейшей угрозе наводнений и оползней.

Как известно, оползни являются распространенным явлением во время сезона дождей в Индонезии, где миллионы людей живут в горах или вблизи пойм. Проблема усугубляется вырубкой лесов в некоторых районах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Чили охватили сокрушительные лесные пожары, повлекшие гибель уже более 100 человек. Президент страны Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение, поскольку прибрежные города, такие как Винья дель Мар и Вальпараисо задыхались в дыму. Жители центральных районов вынуждены были эвакуироваться из своих домов.

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