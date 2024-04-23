В Китае из-за мощного наводнения эвакуировали 110 тыс. человек: есть погибшие и пропавшие без вести. Фото и видео стихии

В Китае из-за продолжительных дождей, что вызвали масштабные наводнения, в провинции Гуандун было эвакуировано 110 000 человек. В результате стихии, по сообщению государственных СМИ, четыре человека погибли, а еще 10 пропали без вести.

Из видеоматериалов из региона видно, что большие площади земли затоплены, а спасатели транспортируют людей на шлюпках через достигающую пояса воду. Местные власти пристально наблюдают за крайне высоким уровнем воды, передает BBC.

В понедельник спасательные бригады помогали жителям, в том числе пожилым, выбраться из затопленных районов. Чрезвычайники на лодках добрались до труднодоступных мест в этой густонаселенной провинции с населением 127 миллионов человек.

Большая часть Гуандуна расположена в низменной дельте реки Чжуцзян, которая часто страдает наводнениями из-за поднятия уровня моря и штормы. С четверга регион сталкивался с обильными дождями и бурями, повлекшими наводнения раньше обычного летнего периода ливней.

Наиболее пострадали от наводнения столица провинции Гуанчжоу и города Шаогуань и Хэюань.

За выходные около 1,16 миллиона домохозяйств в провинции остались без электроэнергии, однако к вечеру воскресенья электроснабжение было восстановлено для 80% потребителей.

По информации государственного агентства Xinhua, по меньшей мере 110 000 человек были эвакуированы, из которых около 25 800 находятся во временных приютах.

Из-за постоянных дождей в международном аэропорту Байюнь в Гуанчжоу были отменены и задержаны рейсы, а в трех городах закрыли школы.

Многие дома по всей провинции были либо разрушены, либо серьезно повреждены. По оценкам властей, прямой экономический ущерб составил почти 140,6 миллионов юаней (примерно 19,8 миллионов долларов).

Появившиеся в Интернете видеозаписи демонстрируют, как сильные водные потоки разрушают стены и мосты, а также сметают автомобили с дорог.

Метеорологическая служба Китая предостерегла, что интенсивные осадки продолжатся в провинции Гуандун и прибрежных районах соседнего Фуцзяня до следующего вторника.

Между тем в других регионах страны, включая Пекин, Тяньцзинь и Хэбэй, прогнозируют "умеренные или сильные" дожди.

В прошлом году в июле Пекин и соседние провинции, такие как Хэбэй, подверглись сильным затоплениям из-за дождей и наводнений, спровоцированных серией тайфунов из Тихого океана.

На той неделе в Пекине выпали сильнейшие осадки за 140 лет.

Ранее сообщалось, что в Курганской области РФ из-за паводка затопило старые урановые скважины месторождения "Добровольное" в Звериноголовском районе. Экологи считают, что радиоактивный раствор попал в Тобол и это вызовет рост заболеваний в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ после "орского прорыва" наводнения продолжают топить города и села. На участках реки Тобол в российском городе Курган уровень воды 19 апреля превысил десять метров. В самом городе уже затоплено несколько районов.

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