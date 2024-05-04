В Бразилии продолжаются мощные наводнения: количество жертв и пропавших без вести превысило сотню. Фото

Юг Бразилии уже почти неделю страдает от мощных ливней и вызванных ими наводнений. В результате стихийного бедствия погибли уже почти 40 человек, количество пропавших без вести приближается к сотне.

Ситуация осложнилась разрушением дамбы на гидроэлектростанции, из-за чего в долине реки Такуар под воду пошли целые города, между населенными пунктами вода смывала мосты. О текущей ситуации сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, по состоянию на 4 мая на юге Бразилии в результате непогоды погибли по меньшей мере 39 человек, еще 68 считают пропавшими без вести. Тысячи бразильцев вынуждены были покинуть свои дома: эвакуированы, по данным агентства гражданской обороны Бразилии, более 24 тысяч человек, по всему страдающему от наводнений штату Риу-Гранди-ду-Сул вынужденно была отключена электроэнергия, связь и водоснабжение.

По данным агентства гражданской обороны, более 24 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Люди спасались от воды на крышах домов, откуда их забирали вертолеты, которые, как пишет АР, "непрерывно летали над городами".

Причиной наводнения также стало обрушение дамбы на гидроэлектростанции на реке Такуаре.

"В четверг дамба на гидроэлектростанции между городами Бенто-Гонсалвес и Котипора частично обрушилась, и целые города в долине реки Такуари, такие как Лажеадо и Эстрела, были полностью затоплены водой. В городе Фелиз, в 50 милях (80 километров) от столицы штата Порту-Алегри, сильно разлившаяся река снесла мост, который соединял город с соседним городом Линья-Нова", – сообщает агентство.

Несмотря на то, что с июля прошлого года это уже четвертое наводнение в Бразилии, такого мощного половодья юг страны не видел по меньшей мере 80 лет. Бразильская геологическая служба констатировала, что уровень наводнения превысил тот, что наблюдался во время наводнения 1941 года. В то же время в некоторых городах сейчас зафиксирован самый высокий уровень воды за все время наблюдений (почти 150 лет).

Напомним, о том, что в Бразилии мощные ливни вызвали наводнение, а вода смывает все на своем пути, OBOZ.UA сообщал 1 мая. Тогда было известно о пяти погибших и 18 пропавших без вести, а количество эвакуированных измерялось сотнями, а не тысячами.