В Бразилии ливни унесли жизни более полусотни человек, почти 70 тысяч вынуждены эвакуироваться. Видео

В Бразилии в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул из-за ливней и ураганов погибли по меньшей мере 55 человек, 74 человека остаются пропавшими без вести. Более 69 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться. В нескольких регионах штата размыты дороги и разрушены мосты, тысячи домов подтоплены.

Как заявили в управлении гражданской обороны Риу-Гранди-ду-Сул, ураганы за последние несколько дней затронули почти две трети из 497 городов штата, граничащего с Уругваем и Аргентиной. Шторм также спровоцировал оползни и частичное обрушение плотины небольшой гидроэлектростанции, вторая плотина в городе Бенто-Гонсалвес также под угрозой обрушения.

В Порту-Алегри, столице штата Риу-Гранди-ду-Сул, озеро Гуайба вышло из берегов, затопив улицы. Международный аэропорт Порту-Алегри приостановил все рейсы на неопределенный срок.

Губернатор штата Эдуардо Лейте заявил журналистам в субботу вечером, что Риу-Гранди-ду-Сул понадобится "План Маршалла", чтобы оправиться от ураганов и их последствий, имея в виду план экономического восстановления Европы после Второй мировой войны, передает Reuters.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, посетивший Риу-Гранди-ду-Сул в четверг, вернется туда в воскресенье, чтобы следить за ходом спасательных работ, сообщил в субботу его пресс-секретарь Паулу Пимента.

В соцсети X Лула да Силва написал, что бразильское правительство находится в постоянном контакте с властями штата и городов, чтобы поддержать регион всемнеобходжимым. Дожди ожидаются в северных и северо-восточных регионах штата до воскресенья, но, по данным метеорологического управления штата, объем осадков снижается и должен быть значительно ниже.

Тем не менее, "уровень воды в реках должен оставаться высоким в течение нескольких дней", заявил губернатор Лейте в субботу.

Как отмечает Reuters, Риу-Гранди-ду-Сул находится на географическом стыке тропической и полярной атмосферы, что создало погодные условия с периодами сильных дождей и засух.

Местные ученые считают, что эта ситуация усугубляется из-за изменения климата.

Как сообщал OBOZ.UA, юг Бразилии уже почти неделю страдает от сильных ливней. Непогода затронула 77 муниципалитетов по всему штату Риу-Гранди-ду-Сул. Ситуация осложнилась разрушением дамбы на ГЭС, из-за чего в долине реки Такуар под воду ушли целые города.

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