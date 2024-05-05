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В Бразилии ливни унесли жизни более полусотни человек, почти 70 тысяч вынуждены эвакуироваться. Видео

Анна Паскевич
Мир
2 минуты
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В Бразилии ливни унесли жизни более полусотни человек, почти 70 тысяч вынуждены эвакуироваться. Видео

В Бразилии в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул из-за ливней и ураганов погибли по меньшей мере 55 человек, 74 человека остаются пропавшими без вести. Более 69 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться. В нескольких регионах штата размыты дороги и разрушены мосты, тысячи домов подтоплены.

Как заявили в управлении гражданской обороны Риу-Гранди-ду-Сул, ураганы за последние несколько дней затронули почти две трети из 497 городов штата, граничащего с Уругваем и Аргентиной. Шторм также спровоцировал оползни и частичное обрушение плотины небольшой гидроэлектростанции, вторая плотина в городе Бенто-Гонсалвес также под угрозой обрушения.

В Порту-Алегри, столице штата Риу-Гранди-ду-Сул, озеро Гуайба вышло из берегов, затопив улицы. Международный аэропорт Порту-Алегри приостановил все рейсы на неопределенный срок.

Губернатор штата Эдуардо Лейте заявил журналистам в субботу вечером, что Риу-Гранди-ду-Сул понадобится "План Маршалла", чтобы оправиться от ураганов и их последствий, имея в виду план экономического восстановления Европы после Второй мировой войны, передает Reuters.

В Бразилии ливни унесли жизни более полусотни человек, почти 70 тысяч вынуждены эвакуироваться. Видео

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, посетивший Риу-Гранди-ду-Сул в четверг, вернется туда в воскресенье, чтобы следить за ходом спасательных работ, сообщил в субботу его пресс-секретарь Паулу Пимента.

В соцсети X Лула да Силва написал, что бразильское правительство находится в постоянном контакте с властями штата и городов, чтобы поддержать регион всемнеобходжимым. Дожди ожидаются в северных и северо-восточных регионах штата до воскресенья, но, по данным метеорологического управления штата, объем осадков снижается и должен быть значительно ниже.

В Бразилии ливни унесли жизни более полусотни человек, почти 70 тысяч вынуждены эвакуироваться. Видео

Тем не менее, "уровень воды в реках должен оставаться высоким в течение нескольких дней", заявил губернатор Лейте в субботу.

Как отмечает Reuters, Риу-Гранди-ду-Сул находится на географическом стыке тропической и полярной атмосферы, что создало погодные условия с периодами сильных дождей и засух.

Местные ученые считают, что эта ситуация усугубляется из-за изменения климата.

В Бразилии ливни унесли жизни более полусотни человек, почти 70 тысяч вынуждены эвакуироваться. Видео
В Бразилии ливни унесли жизни более полусотни человек, почти 70 тысяч вынуждены эвакуироваться. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, юг Бразилии уже почти неделю страдает от сильных ливней. Непогода затронула 77 муниципалитетов по всему штату Риу-Гранди-ду-Сул. Ситуация осложнилась разрушением дамбы на ГЭС, из-за чего в долине реки Такуар под воду ушли целые города.

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