В Боснии и Герцеговине бушуют наводнения: затоплены города, исчез свет, более 10 погибших. Фото, видео

По меньшей мере 14 человек погибли в результате наводнения в Боснии и Герцеговине, произошедшего из-за сильного ливня. Сотни людей считаются без вести пропавшими, и новые данные о погибших и пострадавших поступают ежечасно.

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Речь идет о муниципалитете Яблоница, расположенном в 70 км юго-западнее столицы Сараево. Муниципалитет полностью отрезан от внешнего мира после уничтожения водой автомобильных и железнодорожных сообщений.

По словам спикера местной администрации Дарко Джуки, 14 погибших – "это те, кого сразу обнаружили спасатели", а на самом деле погибло гораздо больше людей. Точных данных нет из-за нарушения связи в муниципалитете.

Во всем районе нет света и мобильной связи. Проводные телефоны в некоторых местах работают, и это считают чудом.

"Мы до сих пор не знаем окончательного количества погибших. Я не помню такого кризиса со времен войны. Масштабы этой хаотической ситуации ужасающие", – рассказал он.

В свою очередь, министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез заявил, что войска, которые привлечены для помощи пострадавшим регионам, "ежечасно докладывают о новых жертвах".

Глава ведомства по гражданской обороне Алдин Браснич сказал, что спасатели не могут добраться до нескольких населенных пунктов в Яблонице и рядом через заблокированные дороги, и что продолжающиеся дожди усложнят их работу.

Правительство страны объявило состояние стихийного бедствия в районах, пострадавших от наводнения, и создало кризисный комитет. Власти попросили о помощи соседних Хорватию и Сербию. А местному населению рекомендовано оставаться в домах, желательно на вторых и выше этажах, и ждать помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Непале в результате сильных ливней, наводнений и оползней погибли 217 человек, еще 143 получили ранения, а 28 пропали без вести. Тысячи людей остались без крова из-за масштабных разрушений.

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