В Боснии и Герцеговине военный вертолет упал в озеро: что известно

На юге Боснии и Герцеговины упал в озеро военный вертолет UH-1H с четырьмя членами экипажа на борту. Катастрофа произошла во время плановых учений.

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Об этом сообщило издание Anews со ссылкой на заявление министерства обороны Боснии и Герцеговины. Все члены экипажа спасены и доставлены в больницу.

"Вертолет UH-1H бригады Военно-воздушных сил упал в озеро Ябланица во время плановых учений", – говорится в сообщении.

К счастью, все находившиеся на борту, включая пилота, второго пилота, борттехника и специалиста поисково-спасательной службы, остались живы. Они были доставлены в медицинское учреждение, находятся в стабильном состоянии и получают необходимое лечение.

Вертолет принимал участие в репетиции учений мероприятий гражданской обороны в городе Коница, запланированных на четверг, 29 августа.

На место аварии немедленно выехали чрезвычайники для выяснения обстоятельств аварии.

Министр обороны Зукан Хелез также побывал на месте крушения. Министерство обороны Боснии и Герцеговины заявило, что дополнительная информация будет предоставлена после завершения расследования.

Отметим, что вертолет UH-1 был разработан для спасения раненых и их перевозки. Его создала в 1952 году компания Bell Helicopter для Армии США. UH-1H стал самой массовой версией этого вертолета.

Первый вылет UH-1 совершил 20 октября 1956, а на конвейер его поставили в 1960-м.

Это был первый газотурбинный вертолет Армии США. И на сегодняшний день он является самым старым, остающимся в массовой эксплуатации, этого типа вертолетов.

Свою целесообразность UH-1 доказал в течение Вьетнамской войны. Там он получил свое прозвище "Гьюи" (англ. Huey) от маркировки HU-1. "Гьюи" играл важную роль не только в транспортировке солдат, но и для поддержки пехоты.

Сегодня армия США уже не пользуется данным типом вертолетов, заменив его на UH-60, но Корпус морской пехоты США продолжает его применять и вкладывает деньги в его усовершенствование.

На основе UH-1 был создан первый в мире специализированный боевой вертолет Bell AH-1 Cobra.

Интересно, что в гражданских авиакомпаниях до сих пор летают "Гьюи", участвовавшие во Вьетнамской войне.

Как сообщал OBOZ.UA, в США во время плановых учений разбился военный вертолет AH-64 Apache. В результате катастрофы погиб пилот-инструктор, курсант-пилот получил ранения.

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