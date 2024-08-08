В США во время учений разбился военный вертолет: погиб пилот-инструктор

В штате Алабама (США) потерпел крушение военный вертолет AH-64 Apache. В результате происшествия погиб пилот-инструктор.

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Вертолет совершал плановый учебный полет на военной базе Форт-Новосел. Об этом сообщает AP News.

В заявлении Центра передового опыта армейской авиации США и Форт-Новосел говорится, что в результате крушения вертолета на военной базе в Алабаме ​​один человек погиб и еще один получил ранения. Военные представители отметили, что вертолет AH-64 Apache разбился во время плановых учений на военной базе Форт-Новосел, примерно в 151 километре к югу от Монтгомери.

Погибшим оказался пилот-инструктор. В свою очередь раненый курсант-пилот армии США был доставлен в больницу для дополнительного обследования.

Коронер округа Дейл Джон Коули назвал личность погибшего пилота – это 46-летний Дэниел Мангер. Военные власти не предоставили никакой информации об обстоятельствах крушения. В заявлении говорится, что ведется расследование аварии.

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