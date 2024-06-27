В Боливии прошла попытка государственного переворота: военные штурмовали президентский дворец. Фото и видео

В Ла-Пасе, центре Боливии, военные страны захватили площадь перед зданием правительства и штурмовали президентский дворец. Возглавляет военных генерал Хуан Хосе Зунига, которого президент страны Луис Арсе за сутки до этого уволил с должности в правительстве.

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Хуан Хосе Зунига заявил, что собирается "вернуть боливийцам родину", что "военные устали от унижений" и от того, что "страна беднеет". Он также объявил создание нового кабинета министров и отметил, что "страна требует" освобождения заключенной, экс-президента страны Жанин Аньес.

Официальная столица государства – город Сукре, однако резиденция правительства и дворец президента находятся в Ла-Пасе, поэтому именно этот город называют "главным городом" этого южноамериканского государства.

Сообщения с Ла-Пас разнятся по содержанию: хотя национальный вещатель и некоторые телеканалы сообщили, что военные уже "разблокировали центральную площадь города", другие масс-медиа сообщают, что военные остаются на месте.

Президент страны Луис Арсе обратился к стране и призвал вооруженные силы уважать демократию. Захват площади города он назвал "странными движениями некоторых подразделений боливийской армии". Где находится Луис Арсе, пока неизвестно, однако он активно комментирует события в соцсетях.

Бывший глава государства Эво Моралес заявил о попытке военного переворота. В свою очередь, Луис Арсе сообщил, что назначил новое военное руководство страны.

"Европейский Союз осуждает любые попытки подорвать конституционный порядок в Боливии и свергнуть демократически избранное правительство и выражает свою солидарность с правительством и народом Боливии", – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Соединенные Штаты проявили сдержанность. Никого не осуждая, они лишь "внимательно следят за ситуацией", и "призывают к спокойствию и сдержанности".

Экс-президент Боливии Жанин Аньес из тюрьмы осудила попытку госпереворота. Именно после ее осуждения и появились неподтвержденные сообщения, что военные якобы покидают захваченную площадь в Ла-Пас.

Хотя всеобщие выборы в Боливии назначены на 2025 год, в стране уже нарастает напряженность. Экс-президент Эво Моралес заявил, что планирует баллотироваться на президентский пост в качестве оппонента своему бывшему союзнику, действующему президенту Арсе.

Генерал Зунига заявил, что Моралес не имеет права баллотироваться, и что военные готовы арестовать последнего за критику Арсе. Именно после этого заявления президент и уволил своего генерала.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военнослужащие заняли авиабазу в Нигере, где ранее были размещены войска США.

Напомним, что военный переворот в Нигере произошел в июле 2023 года. В результате переворота был задержан и заключен президент Мохаммед Базум, а командующий гвардией генерал Абдурахаман Сиани объявил себя лидером правящей военной хунты.

Экономическое сообщество стран Западной Африки поставило хунти ультиматум: либо власть вернут Базуму, либо будет применена военная сила. Уже в августе ЭКОВАС привели в готовность своих военных. Однако интервенция, которой хунти угрожали трижды, так и не состоялась.

Однако хунта Нигера обратилась за помощью к наемникам тогда еще живого Пригожина из компании "Вагнер". О причастности российского диктатора Владимира Путина к перевороту в Нигере более подробно читайте здесь.

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