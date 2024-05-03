Российские войска заняли американскую авиабазу в Нигере: что происходит

Российские военнослужащие вошли на авиабазу в Нигере, где раньше были размещены войска США. Они заняли отдельную территорию на базе 101, расположенную рядом с международным аэропортом Диори Хамани в столице Нигера Ниамеи.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника из Пентагона. Он отметил, что "ситуация не замечательная, но в краткосрочной перспективе управляемая".

Посольства Нигера и России в Вашингтоне еще не прокомментировали произошедшее. Издание отмечает, что "это также вызывает вопрос о судьбе американских учреждений в стране после ухода США из страны".

Военный переворот в Нигере произошел в июле 2023 года. В результате переворота был задержан и заключен в тюрьму президент Мохаммед Базум, а командующий гвардией генерал Абдурахаман Сиани объявил себя лидером правящей военной хунты.

Еще тогда Экономическое сообщество стран Западной Африки поставило хунте ультиматум: либо власть вернут Базуму, либо будет применена военная сила. Уже в августе ЭКОВАС привели в готовность своих военных. Однако интервенция, которой путчистам угрожали трижды, так и не состоялась.

Как сообщал OBOZ.UA, хунта Нигера обратилась за помощью к наемникам Пригожина из компании "Вагнер". Запрос поступил во время визита одного из лидеров путча в соседнюю Мали, где вступил в контакт с кем-то из россиян.

О причастности российского диктатора Владимира Путина к перевороту в Нигере более подробно читайте здесь.

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