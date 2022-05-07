В Берлине 'разрешили' акции 9 мая с украинской символикой, но только на час

После скандала, вызванного запретом властей Берлина использовать на памятных мероприятиях в 8 мая украинскую символику, в столице Германии поспешили разрешить украинские флаги. Однако держать украинскую символику во время акций в День памяти и примирения, которые пройдут в Берлине, их участникам можно будет только в течение часа.

И то - лишь в рамках памятного мероприятия к годовщине окончания Второй мировой войны, которое будет проводить украинское посольство в Германии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на рассказ активиста Александра Снидалова, собирающегося принять участие в берлинской акции.

Во время памятного мероприятия 8 мая в Берлине, которое проведет украинское посольство, его участники смогут использовать украинскую символику. Учитывая, что анонсированная продолжительность мероприятия составляет час - именно на такой срок власти Берлина разрешили сине-желтые флаги в столице Германии.

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"И символику, и присутствие разрешили по согласованию с полицией во время мемориального мероприятия, которое будет проводить украинское посольство" - сказал он.

По мнению посла Украины в Германии Андрея Мельника, это разрешение от власти Берлина не решает проблему.

"Когда появилась информация об этом запрете, я обратился к городским властям за разъяснением, и мне сообщили, что на официальные мероприятия с участием официальных лиц это не будет распространяться. Мы регистрировали только одну такую церемонию - в полдень 8 мая в Тиргартене, в центре Берлина. А что делать другим украинцам? В Берлине 15 мемориалов, значит, на других это будет запрещено" – отметил он.

При этом на акции российского посольства в Германии также разрешено использовать государственные флаги РФ.

А вот символика современных русских неонацистов – символы Z, V, георгиевские ленты и белые повязки – запрещены во всем Берлине.

"Из интересного. Наши волонтеры организовали awerness команду, которая должна действовать в этот день, предупреждая украинцев о возможных провокациях и рассказывая о том, как вести себя во время провокаций. Эта команда должна была носить розовые жилеты. Полиция запретила использование розовых жилетов, приравняв их к униформе, носить которую в этот день тоже запрещена" - рассказал Снидалов.

Напомним, в Берлине местные власти запретили флаги Украины и любую украинскую символику во время акций, проходящих в городе 8 и 9 мая. Украинцев это очень возмутило, ведь фактически национальную символику Украины немцы приравняли к символике сепаратистов и России, которые также попали под запрет.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на этот запрет. Он назвал ее "пощечиной Украины" - и призвал городские власти пересмотреть скандальное решение.

Также сообщалось, что в начале апреля мемориал советским воинам в Берлине "украсили" антироссийскими надписями. В частности, на нем появилась надпись "Путин Сталин".

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