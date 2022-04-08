'Путин = Сталин': мемориал советским воинам в Берлине 'украсили' антироссийскими надписями. Фото

В берлинском Трептов-парке местные активисты разрисовали памятник советским солдатам, а также облили мемориальные плиты в их честь алой краской. На одной их них неизвестные граждане нанесли надпись "Путин – Сталин", сравнивая режим современной России с самыми темными временами СССР, унесшими миллионы невинных жизней.

Об этом сообщили на Telegram-канале Посольства России в Германии. Само дипломатическое ведомство в корне несогласно с таким определением и направило ноту протеста в МИД ФРГ.

Отметим, что на территории Трептов-парка в Берлине находится захоронение семи тысяч советских солдат, погибших в боях за Берлин. В центральной части парка установлен памятник советскому солдату работы двух скульпторов Якова Белопольского и Евгения Вучетича.

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Напомним, что личности Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера, живших в одно время, часто сравнивают, сопоставляя их влияние на геополитический ход истории. Однако, несмотря на многочисленные споры в кругах экспертов, сложно отрицать одну особую черту именно советского диктатора: Сталин отличился тем, что истребил больше народа в Советском Союзе, чем вся нацистская армия Третьего Рейха во Второй мировой.

Такое отношение к собственной нации, судя по всему, весьма импонирует и Владимиру Путину. Он развязал бессмысленную войну в Украине, бросив в ее жерло российских солдат в виде "пушечного мяса", а также обрекая свою страну на изоляцию, статус изгоя и нищету.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич пояснила, почему Путин страшней Сталина для всего современного человечества.