В Берлине прошел марш 'Россия против Путина': на нем были замечены участники войны в Украине. Видео

В Берлине в первый день весны, 1 марта, состоялся марш российской оппозиции под лозунгом "Россия против Путина". Его организаторами выступили Юлия Навальная, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Леонид Волков, Кевин Лик и пр. Также в акции принимали участие представители "Русского добровольческого корпуса".

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Участники марша прошли по центру Берлина, в том числе мимо посольства России. Завершилась акция у Бранденбургских ворот.

По данным организаторов акции, в марше приняло участие не менее трех тысяч человек. Любопытно, что журналисты "Радио Свобода" насчитали около полутора тысяч человек. Несколько русскоязычных пабликов (в частности, "Сота") сообщило о примерно тысяче участников митинга. А по оценке полиции Берлина, в акции участвовало не более 800 человек.

Так называемая русская оппозиция шла во главе основной колонны. По сообщениям очевидцев, она охранялась волонтерами митинга, и подойти к представителям ФБК и Free Russia без бейджиков было невозможно.

Представители "Русского добровольческого корпуса" сформировали отдельную колонну; во время шествия они раздавали прохожим листовки с призывами присоединяться к рядам РДК.

Шествие прошло от Потсдамской площади до посольства РФ. После чего акция была завершена.

Согласно сообщениям российских оппозиционеров, аналогичные акции также прошли в Праге и Ереване, но там лишь "несколько десятков человек с антивоенными лозунгами" провели митинги недалеко от российских посольств.

Только неделю назад в Берлине и других городах Германии проводились митинги в поддержку нашей страны. Они проходили 24 февраля, то есть в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Только в Берлине более тысячи демонстрантов прошли мирным маршем по улице Унтер-ден-Линден, мимо российского посольства, к Бранденбургским воротам – для всех читателей OBOZ.UA наш корреспондент сделал качественные фото и видео акции.

В столицах Чехии и Бельгии украинцы и местные жители также выходили на митинги в поддержку Украины, уже три года борющейся с российской агрессией.

Как писал OBOZ.UA, российский политик Илья Яшин после смерти Навального практически уже коронован на лидера российской оппозиции. Вообще сейчас так называемая российская оппозиция вынуждена проявлять особую чувствительность к "ожиданиям народа", потому что кремлевская диктатура усиливает позиции российских националистов, которые более схожи и понятны глубинному народу, чем риторика Яшина и других.

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