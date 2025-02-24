В Праге и Брюсселе тысячи человек приняли участие в митингах в поддержку Украины. Фото

В столицах Чехии и Бельгии украинцы и местные жители вышли на митинги в поддержку Украины, которая уже три года сражается с российской агрессией. Акции приурочили к третьей годовщине полномасштабного вторжения войск страны-агрессора на территорию Украины.

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В Праге участие в мероприятии принял президент Чехии Петр Павел, советница – уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук и дети, возвращенные из российской депортации. Мероприятие собрало 40 тыс. человек, сообщили на сайте ОП.

"Мы здесь для того, чтобы мир услышал голоса тех детей, которых Россия до сих пор удерживает в депортации. Мы здесь, чтобы напомнить: всех украинских детей необходимо вернуть домой", – подчеркнула Герасимчук.

"Радио Свобода" пишет, что люди вышли на Староместскую площадь, митинг назывался "Вместе за Украину".

Участники призвали "показать миру, что мы стоим за Украиной и будем стоять за ней столько, сколько потребуется".

"Кроме того, что Украина заслуживает славы, желаю ей скорейшего мира – достойного, справедливого мира. Для того, чтобы Украина имела будущее, которое она может выбирать, или в пределах Европы, или в рамках НАТО, но она должна выбирать его сама, а Россия не может определять ее будущее", – сказал Петр Павел со сцены.

Он призвал не манипулировать заявлениями о том, что Украина могла "спровоцировать" российскую агрессию. Президент Чехии подчеркнул, что здесь ясно понятно, кто агрессор и нарушил международное право, а кто является жертвой.

Посол Украины в Чехии Василий Зварыч отметил, что голоса митингующих должны быть услышаны "и в Вашингтоне, и в Москве".

"И этот голос говорит, что Украина – свободное, независимое, европейское государство. А украинский народ имеет суверенное право быть членом европейского Союза и НАТО", – подчеркнул он.

Накануне митинга украинская делегация вместе с послом Украины встретилась с заместителем министра иностранных дел Яном Марианом. Также состоялся закрытый показ документального фильма "Истерзанное детство" для дипломатов из более чем 30 стран мира.

Кроме того, демонстрация в поддержку Украины прошла и в Брюсселе.

"Несколько тысяч человек пришли в центр города по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину", – пишет Радио Свобода.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице США в Вашингтоне провели митинг в поддержку Украины. Большую демонстрацию организовали у Мемориала Линкольна. Акция прошла в честь третьей годовщины начала полномасштабной войны в Украине.

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