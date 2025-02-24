Сине-желтая символика и песня о Путине: в Германии прошла акция в поддержку Украины. Фото и видео

В третью годовщину полномасштабной войны России против Украины в Берлине и других городах Германии провели митинги в поддержку нашей страны. С вечера понедельника, 24 февраля, Бранденбургские ворота в столице ФРГ подсвечивались синим и желтым.

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Кроме того, вечером более тысячи демонстрантов прошли мирным маршем по улице Унтер-ден-Линден – мимо российского посольства – к Бранденбургским воротам. Фото и видео поделился корреспондент OBOZ.UA.

Люди вышли на акцию с флагами, транспарантами, выкрикивали патриотические лозунги и призывы бороться с Россией, спели песню о кремлевском диктаторе Владимире Путине.

На плакатах были надписи "Россия – террористическое государство", "Stand With Ukraine", "FCK PTN" и другие. На некоторых плакатах украинцы резко высказывались о главе США Дональде Трампе.

"Сегодня мы снова посылаем сигнал вместе. Наша приверженность и солидарность нерушимы. Европа едина. Берлин един", – заявил правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (ХДС).

Издание rbb24 передает, что различные мероприятия для поддержки Украины прошли в городах земли Бранденбург.

В Котбусе около 130 человек приняли участие в митинге на площади Старый Рынок, который организовала "Инициатива за мир и свободу в Украине". Демонстранты требовали немедленного прекращения агрессивной войны и вывода российских войск с территории Украины.

Под девизом "Укрепим мир. Поддержим Украину" около 250 человек вышли на демонстрацию во Франкфурте-на-Одере. Там состоялось шествие от рыночной площади до Церкви Мира.

В Потсдаме 24 февраля провели панихиду в Гарнизонной церкви, чтобы помолиться о жертвах войны.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы также организовали акцию, приуроченную к третьей годовщине большой войны, в столице Португалии Лиссабоне. На площади Муниципалитета 23 февраля собрались сотни граждан.

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