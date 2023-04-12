В Белом доме ответили, поставлял ли Египет вооружение РФ: утечка документов указывала на планы передачи до 40 тыс. ракет

В администрации американского президента Джо Байдена отреагировали на данные из якобы секретных документов о том, что Египет планировал передавать России, которая ведет против Украины войну, военную помощь. Там отметили, что не видят признаков того, что между Каиром и Москвой была подобная договоренность.

Видео дня

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга во вторник, 11 апреля. Запись доступна на Youtube.

"Мы не видели признаков того, что Египет оказывал военную помощь России в виде летального оружия", – отметил Кирби.

Он добавил, что Египет является важным партнером Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности.

Отметим, что информация о том, что Египет планировал передать стране-агрессору России, вооружение появилась в секретных документах Пентагона, которые попали в сеть. Об этом сообщало издание The Washington Post.

Утечка документов указывала на планы по передаче Москве до 40 тысяч ракет. Газета писала, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале 2023 якобы планировал, что его страна изготовит ракеты для РФ. Причастных политик просил держать производство и отгрузку вооружения в тайне, "чтобы избежать проблем с Западом".

Как сообщал OBOZREVATEL, американские высокопоставленные чиновники не исключают возможной подделки секретных документов разведки по Украине, Китаю и Ближнему Востоку, которые попали в сеть. Предполагают, что это могли сделать, чтобы ввести общество в заблуждение и распространить ложь, которая, прежде всего, может навредить интересам безопасности США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!