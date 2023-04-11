Египет планировал предоставить России до 40 тыс. ракет: утечка секретных документов раскрыла громкую схему – WP

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале 2023 года якобы планировал, что его страна произведет 40 тысяч ракет для России, ведущей войну против Украины. Причастных политик просил держать производство и отгрузку вооружения в тайне, "чтобы избежать проблем с Западом".

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Громкую схему вероятного намерения Каира снабжать Кремль убийственным оружием разоблачили благодаря информации из секретных документов американской разведки, утечку в сеть которых обсуждается уже неделю. Детали описало издание The Washington Post.

Как пишет газета, документ датирован 17 февраля 2023-го и в нем описаны предполагаемые разговоры между Ас-Сиси и высокопоставленными военными его страны, а также упоминаются планы поставок Москве артиллерийских снарядов и пороха. Утверждается, что лидер государства, которое называют одним с самых близких союзников США на Ближнем Востоке и при этом наибольшим получателем американской помощи, приказал сделать десятки тысяч ракет для тайной отправки стране-агрессору РФ.

Аналитики отмечают, что получили данные из множества изображений секретных файлов, которые в феврале и марте этого года появились в популярном геймерском чат-приложении Discord. Также они подчеркнули, что раскрытие таких секретов произошло именно в то время, когда Россия и Украина стремятся пополнить запасы истощенных в войне арсеналов.

Журналисты WP обратились в Министерство иностранных дел Египта, попросив прокомментировать "слив" данных и подтвердить или опровергнуть их. В ответ посол Ахмед Абу Зейд лишь сказал, мол, позиция их страны в самого начала войны была основана на "невмешательстве в этот кризис" и обязательстве "сохранять равную дистанцию ​​с обеими сторонами". Он говорит, что Каир и дальше будет призывать и Россию, и Украину прекратить боевые действия и "достичь политического решения путем переговоров".

Представитель американского правительства на условиях анонимности отметил, что США не ведают о "выполнении этого плана", то есть инициативы Египта по экспорту ракет России. Со своей стороны представитель Пентагона Сабрина Сингх сказала, что американский Минюст ведет расследование относительно "слива" секретных документов в сеть.

Аналитики тем временем подчеркивают, что предоставление оружия Кремлю для продолжения войны против Украины "стало бы потенциально взрывоопасным ходом для Египта". Ведь эта страна, несмотря довольно глубокие связи с РФ, все так же много инвестирует в свое партнерство с США, которые десятилетиями оказывают ей финансовую помощь.

Хотя в упомянутом документе прямо не указывается, заинтересована ли Россия в приобретении египетских ракет. Но и так понятно, что за более чем год полномасштабной войны страна сильно истощала запасы своего вооружения, а поскольку Кремль все также намерен добиваться своих целей, он ищет партнеров, которые поставляли бы ВС РФ боеприпасы. Американское правительство утверждает, что КНДР уже "снабжает Россию артиллерийскими снарядами", а Китай "рассматривает такую вероятность".

"Египет и другие американские партнеры на Ближнем Востоке пытались оставаться в стороне от противостояния западных стран с Россией из-за Украины, ища потенциальную защиту от снижения роли США в регионе и новые средства для обеспечения своей экономической и военной безопасности. Вторжение России в Украину привело к росту цен на сырьевые товары во всем мире и оказало серьезное давление на Египет, крупнейшего в мире импортера пшеницы, который в последние годы получает более 80 процентов своей пшеницы из России и Украины", – говорится в материале WP.

Комментируя возможную громкую схему, сенатор Крис Мерфи от штата Коннектикут напомнил, что Египет – это один из старейших союзников США на Ближнем Востоке.

"Если правда, что Ас-Сиси тайно строит ракеты для России, которые могут быть использованы в Украине, нам нужно серьезно подумать о состоянии наших отношений", – сказал он.

Директор по внешней политике США в фондах "Открытое общество" Сара Маргон заявила, что "преднамеренная продажа и поставка ракет российскому правительству, которое ведет такую ​​явную войну и другие зверства, просто за гранью, особенно для якобы близкого союзника США".

"Разоблачения в документе, если они правдивые, поднимают вопрос о том, должны ли США продолжать защищать и поддерживать Египет, если правительство Ас-Сиси добивается продажи, которая удовлетворит насущные потребности Каира, но, вероятно, окажет серьезное негативное глобальное влияние", – отметила она.

В документе описывается, как 1 февраля Ай-Сиси издал инструкции о сохранении в секрете поставок ракет, чтобы "избежать проблем с "Западом" для египетской армии. Там упоминается некий Салах ад-Дин – по мнению аналитиков, это может быть государственный министр военного производства Мохамед Салах ад-Дин. Также указывается, что вооружение для РФ будет производиться на "Фабрике №18", которая является химическим заводом с многолетней историей.

По словам расследователей, в документе цитируется Салах ад-Дин, который сказал, что он "прикажет своим людям работать посменно, если это будет необходимо, потому что это было наименьшее, что Египет мог сделать, чтобы отплатить России за неуказанную ранее помощь". Там не уточняется, в чем заключалась предыдущая российская помощь, но Салах ад-Дин якобы заявил, что россияне заверили в готовности "купить что угодно".

Известно, что недавно Москва и Каир подписали несколько важных сделок, в том числе соглашение в этом году о строительстве Россией крупного железнодорожного цеха в Египте. Российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" также начала 2022 году строительство первой атомной электростанции в Египте.

"Возможно, важнее всего то, что после того, как война в Украине нарушила доступ к украинской пшенице, Каир стал в значительной степени полагаться на закупки российского зерна. Эта договоренность помогла ему избежать нехватки пшеницы, которая может спровоцировать социальные волнения в стране, где широко распространена бедность, а хлеб подается почти с каждым приемом пищи. Египет стремится избежать восстания в стране, где острый экономический кризис (в том числе девальвация валюты, высокая инфляция и стремительно растущие цены на продукты, отчасти вызванные войной в Украине), вызывает разочарование среди гражданского населения", – пишет WP.

По данным газеты, также в документе цитируется заявление Ас-Сиси о том, что он рассматривает возможность продажи "обычных вещей" Китаю, чтобы освободить место для "большего производства Sakr 45" – тип 122-мм ракеты, произведенной в Египте. При этом прямо не говорится, будут ли ракеты для РФ именно Sakr 45, но они будут совместимы с российскими реактивными системами залпового огня "Град".

Хотя эти данные не подтверждены, а расследование утечки секретных документов американской разведки еще ведется, эксперты уже предполагают, что предоставление оружия российскому правительству может привести к санкциям США против Египта.

"Разговор 1 февраля с участием Ас-Сиси должен был состояться всего через несколько дней после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Египта во время визита в Каир. Сразу после того министр иностранных дел Египта Самех Шукри отправился в Москву для переговоров с российским руководством. Отношения между США и Египтом в последние годы были натянутыми, поскольку администрация Байдена усилила давление на правительство Ас-Сиси из-за его репрессий против гражданского общества, заключения диссидентов в тюрьмы и применения силы против критиков", – констатировало издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские высокопоставленные чиновники не исключают возможной подделки секретных документов разведки по Украине, Китаю и Ближнему Востоку, которые попали в сеть. Предполагают, что это могли сделать, чтобы ввести общество в заблуждение и распространить ложь, которая, прежде всего, может навредить интересам безопасности США.

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