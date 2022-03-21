В Беларуси запустили патриотический ролик с призывом против участия в войне. Видео

В Беларуси запустили ролик, который призывает не вступать в войну против Украины на стороне РФ. Там показано будущее, которое может быть у РБ через год, если она сделает правильный выбор уже сейчас.

Всю Беларусь призывают выйти на антивоенные митинги, чтобы не допустить еще большего кровопролития. Ролик распространили в частности и в Telegram-канале "Энергоатома" (чтобы посмотреть это видео, доскролльте страницу до конца).

"Война, которую развязал Путин против братской Украину, дает уникальный шанс изменить историю. Россия уже проигрывает, а без наших баз, железных дорог и границы поражение Путина наступит значительно быстрее", – сказано в ролике.

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Отмечается, что беларусских военных подталкивают к участию в этой войне, а сами они не хотят убивать украинцев и умирать. А это значит, что армия Беларуси – союзник народа. Вместе они могут воспользоваться этим шансом на перемены.

Беларусов просят не только выходить на акции протеста, но также блокировать технику агрессора на базах и путях обеспечения.

"У него не будет ни еды, ни топлива, ни свободы перемещения. Армия увидит силу народа и станет на его сторону. Военные возьмут под контроль нашу границу и не дадут использовать Беларусь для войны. Лукашенко – трус, и без российской поддержки убежит при первой же возможности", – говорят беларусам.

В таком случае власть в Беларуси перейдет к Светлане Тихановской, а у Путина уже не будет сил этому противостоять.

Напомним: результаты свежего опроса показывают, что против войны с Украиной выступают 97% беларусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ по состоянию на 20 марта фиксировали признаки подготовки ВС Беларуси к вторжению в Украину, вопреки воле многих военных.

Вместе с тем, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если хотя бы один беларусский военный пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен. Народу Беларуси не нужно участие в этой войне.

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