Зафиксированы признаки подготовки ВС Беларуси к вторжению в Украину, вопреки воле рядовых военных – Генштаб

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В Генеральном штабе ВСУ заявили о признаках подготовки вооруженных сил Беларуси ко вторжению в Украину. Подавляющее большинство рядового состава ВС РБ не хотят воевать с украинскими военными.

Украина предупредила Александра Лукашенко, что приказ о вступлении в войну с Украиной станет его роковой ошибкой. Об этом сообщили в Генеральном штабе Украины.

"Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко", – констатировали в ГШ ВСУ.

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Также в Генштабе сообщили, что ситуация на всех направлениях, где ведутся бои, за последние сутки особо не изменилась. Украинские воины надежно удерживают занятые районы и рубежи и не дают врагу реализовать поставленные Кремлем цели и задачи.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

Тем временем украинские воины наносят существенные потери не только рядовым оккупантам, но и высшему руководству воинских частей оккупационной армии РФ.

"Подтверждены очередные значительные потери среди высшего руководства и командного состава соединений и воинских частей с РФ. Во время боев получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного, уничтожены командирі: 331-й парашютно-десантного костромского ударного полка;"кузницы комдивов" - 247 десантно-штурмового кавказского казачьего полка из Ставрополя; 6-го гвардейского танкового краснознаменного полка из Чебаркуля", - рассказали в ГШ ВСУ.

Ситуация по направлениям ведения боевых действий на 20 марта выглядит следующим образом:

Полесское направление: враг пытается закрепиться на захваченных рубежах, ожидает усиления группировки за счет прибытия резервов, проводит подготовку к наступлению на столицу Украины – город Киев. Захватчики возобновили воздушную разведку и обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с применением армейской авиации и артиллерии.

Сиверское направление : активных наступательных действий не проводилось. Враг продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. По позициям оккупантов наши защитники нанесли огненное поражение. Понеся многочисленные потери, противник вынужден перейти к обороне, прибегает к минированию местности.

Слобожанское направление: оккупанты активных наступательных действий не проводили. На территории Белгородской области вблизи Государственной границы Украины обнаружены позиции артиллерии большой мощности. Враг не отказался намерений установить контроль над городом Изюм, но потерял боеспособность своих подразделений и был остановлен.

Донецкое направление: главные усилия враг сосредотачивается на штурме населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная. Пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Верхнеторецкое, понес потери, успеха не имел. Продолжается блокировка и обстрелы города-героя Мариуполя.

Южнобужское направление: активных наступательных действий враг не проводил, на отдельных направлениях перешел в оборону.

В Генштабе призвали украинцев сохранять спокойствие, сплачиваться – и верить в победу Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты терпят большие потери в Украине: из сводного отряда десантного полка остался жив один военный. Об этом в ГШ ВСУ сообщили утром 20 марта.

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