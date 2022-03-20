97% беларусов выступают против войны с Украиной: результаты соцопроса

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Опубликованы предварительные результаты свежего опроса, проведенного социологическим центром Chatham House в Беларуси по поводу отношения граждан к войне в Украине. Согласно опросу, против войны с Украиной выступают 97% беларусов.

Количество противников войны с нашей страной по сравнению с результатами предыдущих опросов увеличилось на 10%. Об этом сообщает научный сотрудник Chatham House из Беларуси Рыгор Астапеня.

"Участие беларусской армии в войне в Украине на стороне России поддерживает 3% беларусов, живущих в городах", - отметил Астапеня.

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Социсследование проводилось 11 марта. Полные результаты в Chatham House обещают опубликовать "недели через две".

Предыдущее исследование, имеющее целью установить отношение к войне в Украине среди граждан Беларуси, проводилось с 20 января по 8 февраля. Тогда 13% белорусов высказались за участие в войне против Украины.

После российского вторжения в Украину 24 февраля количество поддерживающих войну граждан РБ снизилось на 10%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 20 марта зафиксированы признаки подготовки ВС Беларуси к вторжению в Украину, вопреки воле рядовых военных.

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