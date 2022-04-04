В Беларуси заметили колонну российской военной техники, которая направилась в сторону Москвы. Видео

В Беларуси заметили огромную колонну из более 100 единиц российской военной техники. Она выдвинулась из Минска в направлении Москвы утром 4 апреля.

Раньше оккупанты использовали для перемещения техники железную дорогу. Об этом сообщает проект Motolko в Twitter.

По данным проекта, около 7 часов утра в районе беларусского города Борисов прошла огромная колонна российской военной техники.

"Под Борисовом замечена крупная колонна из 100 единиц военной техники с отметкой "V", двигавшаяся по трассе М1 из Минска в сторону Смоленска (Москвы). В состав техники входят грузовики Урал и КамАЗ, УАЗ Патриот, КУНГи, бензовозы и автобусы ПАЗ", - отмечают авторы проекта.

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Они также уточнили, что российская военная техника была замечена под Оршей в районе 10 часов утра.

Ранее, говорят беларусы, для перевозки своей техники рашисты использовали железную дорогу. Теперь же в Россию она выезжает своим ходом.

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