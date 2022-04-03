'Вторая армия мира' бежала в Беларусь, бросив оружие, амуницию и награбленное в Украине. Видео

Оккупанты переоделись в гражданское, бросили оружие и бежали в Беларусь. Таким образом они сбегали от Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают "Прилуки Оперативные". Также опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

С собой российские солдаты тащили алкоголь, деньги, планшеты.

Видео дня

"Армия освободителей тянула трофеи. Но после пиз**льки покидала всю форму, оружие, переоделась в гражданскую форму и убежала", – прокомментировал боец ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что оккупанты привозят в Беларусь вещи украинцев, которые им удалось в результате мародерства захватить. Там они открыли целый базар, где продают награбленное.

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