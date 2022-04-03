"Вторая армия мира" бежала в Беларусь, бросив оружие, амуницию и награбленное в Украине. Видео

Юрий Сергиенко
Война в Украине 2022
1 минута
'Вторая армия мира' бежала в Беларусь, бросив оружие, амуницию и награбленное в Украине. Видео

Оккупанты переоделись в гражданское, бросили оружие и бежали в Беларусь. Таким образом они сбегали от Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают "Прилуки Оперативные". Также опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Оккупанты бросили на берегу реки свою форму вместе с оружием.

С собой российские солдаты тащили алкоголь, деньги, планшеты.

Оккупанты переоделись в гражданскую одежду, сбегая от ВСУ.
Видео дня

"Армия освободителей тянула трофеи. Но после пиз**льки покидала всю форму, оружие, переоделась в гражданскую форму и убежала", – прокомментировал боец ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что оккупанты привозят в Беларусь вещи украинцев, которые им удалось в результате мародерства захватить. Там они открыли целый базар, где продают награбленное.

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