"Вторая армия мира" бежала в Беларусь, бросив оружие, амуницию и награбленное в Украине. Видео
Оккупанты переоделись в гражданское, бросили оружие и бежали в Беларусь. Таким образом они сбегали от Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщают "Прилуки Оперативные". Также опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
С собой российские солдаты тащили алкоголь, деньги, планшеты.
"Армия освободителей тянула трофеи. Но после пиз**льки покидала всю форму, оружие, переоделась в гражданскую форму и убежала", – прокомментировал боец ВСУ.
Ранее OBOZREVATEL писал, что оккупанты привозят в Беларусь вещи украинцев, которые им удалось в результате мародерства захватить. Там они открыли целый базар, где продают награбленное.
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