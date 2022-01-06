В Беларуси покончил с собой политзаключенный, получивший срок за оскорбление силовика в соцсети

В Беларуси покончил с собой заключенный исправительного учреждения открытого типа ("химия") Дмитрий Дудойть. Он спрыгнул с моста, разбившись на смерть, когда возвращался из поликлиники без сопровождения.

Как сообщил Telegram-канал правозащитного центра "Весна", он был приговорен к двум годам лишения свободы за "оскорбление представителя власти" в соцсети по ст. 369 УК Беларуси. Имя мужчины было внесено центром в список осужденных по политическим уголовным делам.

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Беларусский портал "Хартия 97" уточнил, что Дудойть отбывал наказание с 29 декабря 2021 года в ИУОТ N43 города Могилев. Его осудили после того, как в комментариях в соцсети мужчина назвал начальника Ганцевичского РОВД Виталия Кулешова "скотиной лысой".

Отмечается, что последний руководил жесткими задержаниями демонстрантов во время во время мирных акций протеста в Ганцевичах в 2020 году.

Напомним, в мае 2021 года в беларусской тюрьме города Шклов Могилевской области умер Витольд Ашурок. Следователи заверяют, что тот накануне упал и ударился головой. Жене политзаключенного заявили, что тот скончался от остановки сердца, хотя родные заверяют, что с этим органом у него было все в порядке. Тело Ашурка отдали родным 25 мая, у него была забинтована голова от макушки к носу.

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