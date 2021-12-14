В Беларуси вынесли приговор Сергею Тихановскому: в чем его обвиняют

14 декабря Гомельский областной суд приговорил оппозиционного блогера и супруга экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы. Это самый суровый срок за время предвыборной президентской кампании, которая повлекла масштабные протесты и забастовки крупнейших предприятий страны.

Об этом сообщило издание "Белта". Судилище над Тихановским и его соратниками проходило в закрытом режиме (на заседания не допускались представители негосударственных СМИ, а также родственники фигурантов) на территории гомельского СИЗО.

Тихановского обвинили в призывах к насилию в отношении представителей власти (часть 3 статьи 130) и правоохранительных органов, а также в угрозах в адрес председателя Центризбиркома (часть 2 статьи 191). По версии следствия, он публично призывал ворваться в частный дом главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной.

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Светлана Тихановская, которая получила политическое убежище в Литве, уже прокомментировала приговор, назначенный ее мужу по указке из Минска. Она утверждает, что никакие цифры, оглашенные так называемым судом, не остановят ее борьбу и любовь к мужу.

"Всё, что я делаю, я делаю ради момента, когда я встречусь с Сергеем в новой Беларуси. Такой персональный момент есть у каждого человека. Осталось решить, что каждый готов сделать, чтобы поскорее осуществить нашу мечту", – обратилась Тихановская к своим подписчикам на Telegram-канале.

Что известно об осужденном оппозиционере

Сергей Тихановский родился в 1978 году в Могилевской области. В 2019 году открыл собственный YouTube-канал, где публиковал интервью с белорусскими предпринимателями, оппозиционными политиками, вел трансляции с протестных акций.

В мае 2020 года перед началом новой президентской кампании Тихановский выпустил видеоролик, где заявил желание составить конкуренцию бессменному главе Беларуси Александру Лукашенко, который за четверть века правления загнал Республику в состояние стагнации, повсеместной коррупции и зависимости от России. Спустя три недели после этого заявления его задержали сотрудники ОМОНа во время пикета в Гродно.

В результате белорусский ЦИК отказала Тихановскому в регистрации как кандидата в президенты, а правовое сообщество страны присвоило ему статус политического заключенного. В СМИ неоднократно публиковали информацию о пытках и давлении на оппозиционера в стенах тюрьмы.

Незадолго до закрытия заявок жена заключенного Тихановского Светлана подала свою кандидатуру на участие в выборах, чтобы продолжить движение, начатое супругом. В результате она возглавила протестное движение, развернувшееся по всей стране, когда карманный ЦИК неправдоподобно сфальсифицировал результаты выборов в пользу диктатора Лукашенко.

Тихановский – лауреат премии Андрея Сахарова.

Отношения с Украиной

В 2020 году в СМИ появилась информация, что белорусский блогер с большой симпатией относился к президенту России Владимиру Путину, а в 2016 году даже посещал временно оккупированный Крым. Однако, уже находясь в тюрьме в период протестного движения в Беларуси, Тихановский изменил свои убеждения, поскольку убедился в лживости кремлевских СМИ.

"Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали всех нас и поддерживают диктатора, совершенно очевидно: они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским", – заявил политзаключенный в своем письме на волю.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ближайшая соратница Тихановской Мария Колесникова осуждена на 12 лет за попытку свержения государственного сроя.