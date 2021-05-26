Умершего в тюрьме Беларуси политзаключенного похоронили с бело-красно-белым флагом. Видео

В Беларуси 26 мая попрощались с политзаключенным Витольдом Ашурком, который умер в тюрьме. Перед погребением его укрыли бело-красно-белым флагом.

Как пишет Naviny.by, его похоронили на городском кладбище в Березовке Гродненской области. Присутствующие несколько раз прокричали "Живе Беларусь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам брата Витольда Андрея, быть погребенным с бело-красно-белым флагом была воля умершего.

Тело Ашурка отдали родным 25 мая. как отмечает "Белсат", у него была забинтована голова от макушки к носу.

Жене политзаключенного заявили, что тот скончался от остановки сердца, хотя родные заверяют, что с этим органом у него было все в порядке.

Также Следственный комитет Беларуси опубликовал видео с моментом смерти Ашурка. Следователи заверяют, что тот накануне упал и ударился головой.

"Новая газета" уточняет, что в ролике есть монтажные склейки. А о том, что происходило в моменты, когда камера не работала, неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Витольда Ашурка стало известно 21 мая. Он скончался во тюрьме города Шклов Могилевской области.

Мужчину задержали 9 августа 2020 года – в день президентских выборов. Тогда его приговорили к 20 дням лишения свободы, однако позже было возбуждено уголовное дело.

В результате 18 января 2021 года суд вынес активисту приговор – пять лет колонии строгого режима. Заседание было закрытым.