В Беларуси пограничникам разрешили стрелять в польских военных без предупреждения. Видео

Председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что беларуским пограничникам разрешили открывать огонь без предупреждения по польским военным. Такое решение он принял после того, как силовики Польши якобы пытались захватить пограничника Беларуси.

Руководитель пограничной службы добавил, что в связи с этим была поменяна тактика действий пограничников Беларуси. Об этом он заявил во время программы "Разговор у президента" на телеканале "Беларусь 1" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что Лаппо не сказал, на каком именно участке польско-беларусской границе мог произойти инцидент с захватом пограничника.

"Я получил информацию, что польские силовики планируют, возможно, захватить беларусского пограничника, я дал команду без предупреждения и незамедлительно применять оружие. Хочу заявить, что если только где-то будет угроза жизни и безопасности беларусского пограничника на границе, который выполняет свои задачи на своей территории, будет тут же применено оружие без предупреждения", – сказал Лаппо.

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Напомним, 18 января, группа из 32 мигрантов пыталась незаконно пересечь границу Польши в районе населенного пункта Мельник. Иностранцы при помощи беларусских военнослужащих разрушили забор и бросали камни в патрульных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря в Польше задержали десятки иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси. Часть мигрантов избрала путь через воду, переплыв на понтоне реку Свислочь. Уже не в первый раз им помогали беларусские силовики.