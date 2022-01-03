Бросали камни и ветки в пограничников: мигранты предприняли новую попытку штурма границы Польши

Нелегальные мигранты 2 января силой попытались перейти через границу Беларуси с Польшей. Иностранцы бросали в пограничников камни и ветки из деревьев.

Столкновения произошли днем на охраняемом пограничным постом участке в гмине Шудзялово. Об этом сообщила пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская, передает RFM24.

Отмечается, что проникнуть на территорию Польши в разное время суток пытались 16 человек с белорусской стороны. Группа из четырех иностранцев, предпринявшая попытку штурма границы около 13:30 в понедельник, вела себя агрессивно.

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"Двое из них в штатском, но в кепках с маркировкой, напоминающей ту, что используют белорусские службы, ножницами подрезали пограничный забор. Затем они начали бросать в польские патрули камни и ветки", – рассказала она.

По ее словам, всех четырех иностранцев после пересечения границы задержали. Они заявили, что не нуждаются в медицинской помощи, и никто из них не обращался за международной защитой.

Позже, добавила Михальская, на том же участке польские патрули заметили белорусских солдат, которые перерезали колючую проволоку на пограничном заборе. Также с другой стороны в кустах прятались около 10 иностранцев, которые при виде польских патрулей скрылись, и никто не попытался перейти границу.

Она также сообщила, что в районе пограничного поста в Пласке правоохранители остановили автомобиль с пятью нелегальными мигрантами, гражданами Ирака.

По данным ведомства, с августа по декабрь 2021 года польские пограничники зафиксировали почти 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. А с начала 2022 года ее пытались уже 44 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря группа из 24 иракских беженцев проникла на польскую территорию возле города Крынки. Иностранцы переплыли на понтоне пограничную реку Свислочь.