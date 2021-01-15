В Беларуси хотят создать лагеря для противников Лукашенко: всплыли аудиозаписи

В Беларуси опубликовали аудиозапись, на которой якобы заместитель министра внутренних дел республики Николай Карпенков обсуждает создание лагерей для изоляции противников незаконно избранного президента Александра Лукашенко.

Аудиоролик с голосом, похожим на голос Карпенкова обнародовала инициатива BYPOL. Чиновник также говорил о возможности применения спецсредств по отношению к участникам акций протеста.

"Сказано разработать, создать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для "особо острокопытных", такой для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру. Там их держать, пока все не успокоится", – говорит голос.

Предположительно на записи – встреча Карпенкова с личным составом подразделения, которым он ранее руководил. В разговоре также идет речь о возможном применении огнестрельного оружия против протестующих. Якобы оно одобрено лично Лукашенко.

"Руководителем страны мы прикрыты со всех сторон", – говорит голос похожий на Карпенкова.

Как сообщило TYT.by, в МВД запись назвали фейком и отказались комментировать.

А член координационного совета оппозиции Павел Латушко пообещал передать запись Совбезу ООН, ОБСЕ, ЕС, а также правительствам России и США.

Как сообщал OBOZREVATEL: