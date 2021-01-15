В Беларуси хотят создать лагеря для противников Лукашенко: всплыли аудиозаписи
В Беларуси опубликовали аудиозапись, на которой якобы заместитель министра внутренних дел республики Николай Карпенков обсуждает создание лагерей для изоляции противников незаконно избранного президента Александра Лукашенко.
Аудиоролик с голосом, похожим на голос Карпенкова обнародовала инициатива BYPOL. Чиновник также говорил о возможности применения спецсредств по отношению к участникам акций протеста.
"Сказано разработать, создать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для "особо острокопытных", такой для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру. Там их держать, пока все не успокоится", – говорит голос.
Предположительно на записи – встреча Карпенкова с личным составом подразделения, которым он ранее руководил. В разговоре также идет речь о возможном применении огнестрельного оружия против протестующих. Якобы оно одобрено лично Лукашенко.
"Руководителем страны мы прикрыты со всех сторон", – говорит голос похожий на Карпенкова.
Как сообщило TYT.by, в МВД запись назвали фейком и отказались комментировать.
А член координационного совета оппозиции Павел Латушко пообещал передать запись Совбезу ООН, ОБСЕ, ЕС, а также правительствам России и США.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые протесты против сфальсифицированных результатов выборов президента страны.
Согласно официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей, оппозиционерка Светлана Тихановскаязаняла второе место с 10,1%.
В то же время независимый подсчет голосов на оппозиционной платформе "Голос" показал беззаговорочную победу Тихановской.
Силовики жестоко разгоняли акции протеста, используя свето-шумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Сотни протестующих были травмированы и ранены. Количество задержанных исчисляется десятками тысяч.
6 ноября Совет Европейского Союза утвердил дополнительный список санкцийза фальсификацию выборов в Беларуси. В частности, они коснулись и Лукашенко. После этого аналогичный шаг сделала Канада.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель заявил, что режим Лукашенко больше не получит ни одного евроот Европейского Союза.
20 ноября санкции против Беларуси ввела Украина.