В немецкой земле Бавария знак "Z", используемый захватнической россиской армией, приравняли к свастике. Тех, кто публично использует этот символ, ждет лишение свободы.

Об этом сообщило издание BR24. Как пояснили баварские правоохранители, символ "Z" считается идеологическим знаком, а тех, кто его использует – одобряющими захватническую войну, поэтому их ждет уголовная ответственность.

"Прокуратура Баварии принимает последовательные меры против людей, публично одобряющих агрессивную войну, нарушающую международное право. Мы не воспринимаем оправдание преступлений против международного права. Президент России Путин развязал преступную агрессивную войну, причиняющую ужасные страдания украинскому народу, поэтому баварская судебная система внимательно следит за этим", – заявил министр юстиции Баварии Георг Эйзенрайх.

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Министр подчеркнул, что каждый, кто публично использует знак "Z" в Баварии, подлежит судебному преследованию.

"Свобода мнения – великое достояние нашей конституции. В Германии каждый может выражать свое мнение. Но свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное право", – подчеркнул Эйзенрайх.

Соответствующее положение содержится в статье 140 Уголовного кодекса, в которой говорится о признании определенных уголовных преступлений, в том числе о признании преступления агрессии. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом или лишением свободы сроком до трех лет.

Российский политический публицист в эмиграции, юрист, работавший в свое время в Государственной Думе и Конституционном суде России, отметил, что в этом символе скрыта идея вечного сопротивления России Западу. Он пояснил, что знак "Z" означает "Запад" или "горячий запад".

"Мы имеем дело с идеологической войной, основанной на этой параноидальной идее вечного сопротивления России Западу", – отметил Пастухов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский рокер, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич считает, что знак "Z" не что иное, как часть нацистской символики Адольфа Гитлера.

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