В Батуми на акции против прибытия российского лайнера задержали украинку: что происходит. Фото

В Грузии во время протестов против захода круизного лайнера с туристами-россиянами в Батуми задержали украинку Марину Чобанян. В МИД Украины видели эту информацию и проверяют ее.

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Об этом "РБК-Украина" сказал спикер МИД Олег Николенко. Как сообщает "Эхо Кавказа", Марина была задержана вместе с другими восемью протестующими, ее перевезли в Озургети.

В изоляторе ей стало плохо, поэтому украинку доставили в местную больницу. Когда ей стало лучше, задержанную вернули назад.

По состоянию на вечер понедельника, 31 июля, мать Марины так и не смогла связаться с дочерью.

"Она рассказала, что отец Марины был из Грузии, он скончался несколько лет назад. Марина Чобанян переехала в Грузию в начале 2022 года", – сказано в сообщении.

Ночью 31 июля полиция задержала двух участников акции протестов в Батуми, утром количество задержанных выросло до девяти человек. Люди протестовали против заката круизного лайнера с российскими туристами на борту в порт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 июля круизный лайнер "Astoria Grande" пришвартовался в грузинском порту Батуми после своего путешествия из Сочи. На борту этого лайнера находились российские туристы. Оппозиционные партии Грузии устроили россиянам "теплый прием", напомнив им о маршруте "русского корабля".

– Находясь в Батуми, российская туристка заявила, что РФ "освободила" оккупированную ею Абхазию от грузин. Она отказывалась признавать, что Россия является оккупантом.

– А одного из туристов, который хвастался тем, что он россиянин, избили местные жители.

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