В Израиле проходят антиправительственные протесты: митингующие блокируют автотрассы. Фото

В субботу, 29 июня, в Израиле снова вспыхнули антиправительственные протесты. Тысячи людей вышли на улицы, требуя заключить соглашение с ХАМАС о возвращении заложников, которых до сих пор удерживают террористы.

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Об этом сообщает The Times of Israel. В частности, сотни протестующих заблокировали движение транспорта на перекрестке Амиад в Верхней Галилее. Явка людей на этой локации чрезвычайно высокая.

Люди шли туда маршем от кибуца, который в последнее время страдал от атак террористов "Хезболлы". Активисты несли в руках плакаты с критикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительства – их обвиняют в "оставлении севера, юга и всего, что между ними".

Десятки тысяч протестующих также собрались в Тель-Авиве, где прошел самый большой антиправительственный митинг за последние недели. Еще тысячи человек прошли маршем в Хайфе, собирались в Иерусалиме, а также в южных городах Беер-Шева и Мицпе-Рамон.

"Обычно в десятках районов, где в последние месяцы проходили митинги протеста, перекрыто лишь несколько дорог", – отмечает издание.

Организаторы акций протеста пытаются заставить правительство заключить соглашение с ХАМАС о возвращении заложников. Отмечается, что сам ХАМАС тоже требует прекратить боевые действия, которые начались из-за его террористического нападения 7 октября 2023 года. Однако Нетаньяху пообещал продолжать борьбу до возвращения заложников и уничтожения ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA, крупномасштабная конфронтация между Израилем и исламистской организацией Ливана "Хезболла", вероятно, вспыхнет в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Обе стороны разработали планы боевых действий и пытаются закупить дополнительное оружие.

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