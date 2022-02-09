В Бангладеш на строительстве АЭС за 11 дней умерли пять россиян: начато расследование

В Республике Бангладеш на юге Азии друг за другом скончались пять граждан России. Все они работали на объекте строительства атомной электростанции Rooppur.

Случаи произошли за последние 11 дней. Местная полиция уже начала расследование, передает агентство United News of Bangladesh.

Отмечается, что первые двое россиян умерли в больнице, расположенной в районе Ишварди. Так, 28 января там остановилось сердце 44-летнего пациента, который проходил лечение. А 5 февраля в это же медучреждение госпитализировали мужчину 48 лет – ему внезапно стало плохо, врачи не смогли его спасти.

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Ранее, 2 февраля, был зафиксирован факт смерти работника во сне. А через три дня ушел из жизни 59-летний сотрудник компании-субподрядчика. Его нашли мертвым рядом с собственной квартирой в высотке, в которой проживают участники строительства.

Спустя еще сутки, 6 февраля, 45-летний россиянин был найден мертвым в его квартире в Бангладеш.

Ни в одном случае вскрытие не показало ничего подозрительного, заявили в полиции района Ишварди. По словам правоохранителей, у одного из умерших было диагностировано сердечно-сосудистое заболевание.

Со своей стороны российская государственная корпорация "Росатом" выразила соболезнования родным и близким умерших. Там добавили, что сотрудничают со следствием в выяснении причин произошедших смертельных случаев.

"К сожалению, в социальных сетях и СМИ по поводу этих трагедий появились спекуляции с собственными версиями причин смерти, о которых можно будет говорить только по результатам расследования. Ныне мы оказываем всевозможную поддержку и сотрудничаем со следственной группой, работающей над установлением причин каждого случая смерти", – подчеркнули в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января и в Тюменской области РФ произошел пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил 100 кв. м, пострадавших в результате ЧП не было.